المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي يعزي عائلة المرحوم زبير سويسي

بعث المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي هذا الأربعاء برقية تعزية الى عائلة الكاتب والصحفي زبير سويسي ، معزيا اهله واقاربه ومشيدا بخصال الفقيد، معتبرا وفاته مصابا جللا للاسرة الاعلامية التي فقدت قامة اعلامية كبيرة.

وكتب محمد بغالي في برقيته"تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة زميلنا الصحفي القدير والرجل المحترم، المغفور له بإذن الله زبير سويسي، وعلى اثر هذا المصاب الجلل، نعزي أنفسنا بفقدان هذا الأخ والزميل المحترم، الذي يعد معلما، ومن القامات الإعلامية الوطنية، مهنية، وأخلاقا، ومبادئ ومواقف".

وأضاف "ولا نملك إلا أن نتضرع إلى الله العزيز القدير، أن يرحمه ويحسن إليه، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل من عرفوه وأحبوه، خاصة من الزملاء في الأسرة الإعلامية جميل الصبر والسلوان.

كما أتقدم باسمي الخاص ونيابة عن كل الزميلات والزملاء الصحافيات والصحفيين في الإذاعة الجزائرية، بالتعازي الصادقة إلى أهله وكل أفراد العائلة الكريمة.

هذا وكان الكاتب والصحفي زبير سويسي قد انتقل هذا الأربعاء إلى رحمة الله عن عمر ناهز 78 سنة بمدينة أليكانت الاسبانية.