كورونا: 322 اصابة جديدة،224 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 224 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الاربعاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 129.640 حالة من بينها 322 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 90.281 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.490 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و21 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.