الرئيس تبون يخص أسبوعية "لوبوان" الفرنسية بحوار صحفي

خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أسبوعية "لوبوان" الفرنسية بحديث "مطول"، أجاب فيه على أسئلة الصحفيين بـ"صراحة نادرة" دون تفادي "أي موضوع"، حسب الأسبوعية.

و طوال الحديث الذي أعده الصحفيان و الكاتبان الجزائريان المقيمان بالجزائر كمال داود وعدلان مدي، تمحورت الأسئلة أساسا حول الساحة السياسية في الجزائر والإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية ودور الجيش الوطني الشعبي.

كما تم التطرق إلى العلاقات القائمة بين الجزائر وفرنسا وملف الذاكرة والقضايا الإقليمية لاسيما النزاع في الصحراء الغربية والوضع في الساحل.(وأج)