تشريعيات 12 جوان: أجندة اليوم الخامس عشر للحملة الانتخابية

إليكم أجندة الحملة الانتخابية في يومها الخامس عشر لتشريعيات 12 جوان 2021:

- ورقلة: تجمع شعبي لحزب طلائع الحريات (رضا بن ونان)، بالمركز الاسلامي (9.30)

- إليزي: تجمع شعبي ينشطه عباس بوعمامة، عضو المكتب الوطني بتفويض من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي طيب زيتوني، بإن إمناس (17.00)

- الجلفة : تجمع شعبي لرئيسة تجمع أمل الجزائر "تاج" فاطمة الزهراء زرواطي، بالمسرح الجهوي بوسط المدينة (16:30)

- الجلفة : تجمع شعبي للأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، بدار الثقافة سينما الكواكب سابقا (10:00)

- بسكرة: تجمع شعبي لرئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، بمتحف المجاهد (9:30).

- بسكرة: تجمع شعبي ينشطه الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة، بقاعة الأطلس بعاصمة الولاية (17:00).

- المسيلة: تجمع شعبي لرئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، بالمكتبة المركزية بعاصمة الولاية (14:00)

- أم البواقي: لقاء جواري للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، بمداومة الحزب ببلدية عين فكرون (9:30).

- باتنة: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة (10:00).

- باتنة: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة (17:00).

- ميلة: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، بدار الثقافة مبارك الميلي (14:00).

- ميلة: تجمع شعبي ينشطه بودن منذر عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي بتفويض من الأمين العام للحزب الطيب زيتوني، بالقاعة المتعددة الرياضات بلدية ترعى باينان (10.00)

- تبسة: تجمع شعبي للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، بقاعة الحفلات الشارقة ببلدية بئر العاتر (15:00).

- أولاد جلال: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، بدار الشباب محمد بوضياف (16:00).

- قالمة: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله، بالقاعة متعددة الرياضات "سويداني بوجمعة" (9:30).

- الطارف: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله، بقاعة الأفراح ببلدية البسباس (17:00).

- سطيف: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، بدار الثقافة "هواري بومدين" (9:00).

- سطيف: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، بدار الثقافة "هواري بومدين" (17:00).

- تلمسان: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بدار الثقافة "عبد القادر علولة" (9.00) -

عين تموشنت: تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بالمكتبة العمومية الرئيسية للمطالعة "مالك بن نبي" (13.30) -

وهران : تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بقاعة السينما "المغرب" (17.00).

- سيدي بلعباس: تجمع شعبي لرئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز بقاعة السينما "العمارنة" (10.00).

- وهران: تجمع شعبي لرئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز بقاعة السينما "السعادة" (16.00).

- البيض: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات بقاعة المحاضرات ببلدية الأبيض سيدي الشيخ (16.00).

- سعيدة: تجمع شعبي لرئيس مجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني نصر الدين سالم شريف بدار الثقافة "مصطفى خالف" (17.00).