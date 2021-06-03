الجلفة:انقاذ طفل حاصرته مياه واد "مزيرعة" ببلدية حد الصحاري إثر تساقط أمطار غزيرة

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، عبد الرحمان خاضر، أن إسعافات الوحدة الثانوية بحد الصحاري، تدخلت من أجل إنقاذ طفل حاصرته سيول واد "مزيرعة" بطريق عين وسارة ، بعد تساقط أمطار غزيرة بذات المنطقة.

وأضاف المصدر أنه تم بمكان التدخل على ضفة الوادي، تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفل وتحويله إلى مستشفى مدينة حد الصحاري وحالته مستقرة .

وسجلت عدد من بلديات الولاية تساقطا معتبرا للأمطار ولحبيبات البرد كما هو الحال بمنطقة أم الشقاق ببلدية القديد التي عرفت تساقط كميات كبيرة ، كما عرف مجرى الوادي الذي يتوسط بلدية مسعد ( 75 كيلومتر جنوب الولاية) ، جريان بسبب التساقط الكبير للأمطار في مناطق متاخمة.