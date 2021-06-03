مباشرة الحجر الصحي للجزائريين العائدين من الخارج بالفنادق العمومية في ظروف تنظيمية محكمة

يخضع الجزائريون القادمون من الخارج بعد الفتح الجزئي للأجواء الجوية إلى حجر صحي لمدة خمسة أيام تجسيدا للبرتوكول الرامي لاحتواء انتشار فيروس كورونا ،وقد تم تحديد عدد من الفنادق العمومية لاستقبال المسافرين الذين سيخضون لاختبار آخر لكشف عن عدم اصابتهم بفيروس كورونا .

وأوضح مسيلي أمين المكلف بالاتصال على مستوى فندق مازفران الذي ينتظر أن يستقبل 300 جزائريا قادما من العاصمة الاسبانية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه هناك مراحل ستتبع استضافة العائدين من الخارج.

وقال في هذا الخصوص "لما يأتي المسافر يقضي خمسة أيام في الفندق في خامس يوم يجري فحص آخر من النوع الهرموني فإن كانت نتيجته سلبية فيمكن للمسافر أن يذهب إلى منزله وإن كانت نتيجة الفحص إيجابية فستتكفل الدولة بنقله إلى المستشفى لاخضاعه لحجر صحي آخر لمدة 5 أيام أخرى ".

هذا وستشرف فرق طبية يتم تعيينها من قبل وزارة الصحة على تأطير الحجر الصحي للمسافرين العائدين حيث ستعمل هذه الفرق على مراقبة ملفاتهم الصحية حفاظا على سلامتهم ،وفي هذا الجانب أبرزت المسؤولة عن مرافقة المسافرين بفندق مزافران الطبيبة أمينة جبار أنه على مستوى فندق مزفران "سيتم الأخذ بعين الاعتبار الملفات الطبية المتعلقة بكل وفد "درجات الحرارة لكل شخص، تحليل pcr ،اصابة أحدهم بأمراض مزمنة"مؤكدة أنه سيتم التكفل بهم.

وأضافت انه في حال تسجيل مضاعفات لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة سيتم توجيههم إلى المصالح الطبية المختصة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية