خام برنت يرتفع إلى 71.96 دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ 2019

ظلت أسعار النفط هذا الخميس على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى حوالي ثلاث سنوات ،وخام برنت أعلى مستوى فى سنتين ، بعدما أظهرت بيانات أولية فى الولايات المتحدة ،انخفاضا كبيرا فى المخزونات التجارية .

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 69.37 دولارا الأعلى منذ أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 68.74 دولارا، وسجل أدنى مستوي عند 68.57 دولارا ،وصعد خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 71.96 دولارا للبرميل الأعلى منذ ماي 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 71.24 دولارا ، وسجل أدنى مستوي عند 71.14 دولارا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 28 ماي، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.3 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي مليون برميل.