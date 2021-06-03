اليوم الـ15 من الحملة الإنتخابية لتشريعيات الـ12 جوان

03/06/2021 - 15:34
- رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، تغطية حسين تيبازة من اذاعة الجزائر بسطيف
- رئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان، تغطية موسى عبدي من اذاعة الجزائر بورقلة
- أمين عام حزب التجديدالجزائري كمال بن سالم ، تغطية دلال علوقة من اذاعة الجزائر بالجلفة
- رئيس حزب العدالة والتنمية عبدجالله جاب الله، تغطية زكية حديد من اذاعة الجزائر من ام البواقي
- رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، تغطية ابتهال عتون من اذاعة الجزائر بسيدي بلعباس
- رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، تغطية زكية حديد من اذاعة الجزائر بام البواقي
- الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، بعجي أبوالفضل، تغطية صلاح الدين بن غفة من اذاعة الجزائر بسطيف
- رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ، تغطية خيرة عثماني من اذاعة الجزائر بسيدي بلعباس
- رئيس حزب الحكم الراشد عيسى بلهادي، تغطية ليلى ابركان من اذاعة الجزائر من باتنة
- رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، تغطية اسماهان عسلي من اذاعة الجزائر بالمدية
- عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم ، تغطية منال يحياوي من اذاعة الجزائر بتلمسان
- رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ، تغطية عبدالكريم بن موفق من اذاعة الجزائر ببسكرة
تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان المقبل في يومها الـ 15 حيث واصلت التشكيلات السياسية والمرشحون الأحرار هذا الأربعاء تنظيم تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لإقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجهم الانتخابية.
- حيث نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني تجمعا شعبيا بشلغوم العيد بولاية سطيف.
- فيما نشط رئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان نشط تجمعاشعبيا بورقلة
- نظم أمين عام حزب التجديدالجزائري كمال بن سالم عملا جواريا ببوسماعيل بولاية الجلفة.
- رئيس حزب العدالة والتنمية عبدجالله جاب الله نظم تجمعا بام البواقي
- هذا و نشط رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان عملا جواريا بولاية سيدي بلعباس.
- وفي ام البواقي نشط رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي تجمعا شعبيا.
- فيما نظم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، بعجي أبوالفضل، تجمعا شعبيا بولاية سطيف.
- بدوره نشط رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا بولاية سيدي بلعباس .
- ومن باتنة نشط رئيس حزب الحكم الراشد عيسى بلهادي تجمعا شعبيا.
- كما نشط رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش تجمعا شعبيا بولاية المدية .
- اما عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم فنشط تجمعا شعبيا بولاية تلمسان.
- فيما اختار رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ولاية بسكرة لتنشيط اليوم ال15 من الحملة الانتخابية
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية