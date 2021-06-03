اليوم الـ15 من الحملة الإنتخابية لتشريعيات الـ12 جوان

تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان المقبل في يومها الـ 15 حيث واصلت التشكيلات السياسية والمرشحون الأحرار هذا الأربعاء تنظيم تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لإقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجهم الانتخابية.

حيث نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني تجمعا شعبيا بشلغوم العيد بولاية سطيف.

فيما نشط رئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان نشط تجمعاشعبيا بورقلة

نظم أمين عام حزب التجديدالجزائري كمال بن سالم عملا جواريا ببوسماعيل بولاية الجلفة.

رئيس حزب العدالة والتنمية عبدجالله جاب الله نظم تجمعا بام البواقي

هذا و نشط رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان عملا جواريا بولاية سيدي بلعباس.

وفي ام البواقي نشط رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي تجمعا شعبيا.

فيما نظم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، بعجي أبوالفضل، تجمعا شعبيا بولاية سطيف.

بدوره نشط رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد تجمعا شعبيا بولاية سيدي بلعباس .

ومن باتنة نشط رئيس حزب الحكم الراشد عيسى بلهادي تجمعا شعبيا.

كما نشط رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش تجمعا شعبيا بولاية المدية .

اما عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم فنشط تجمعا شعبيا بولاية تلمسان.

فيما اختار رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ولاية بسكرة لتنشيط اليوم ال15 من الحملة الانتخابية

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية