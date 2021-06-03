ودية الجزائر - موريتانيا هذا المساء: "الخضر" من اجل البقاء في نفس الديناميكية

بنية أكيدة في المواصلة على نفس الديناميكية والحفاظ على سلسلة المقابلات دون اي انهزام, يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره الموريتاني هذا الخميس بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة ابتداء من الساعة 45ر20 في لقاء ودي يجدد به "الخضر" العهد بالمنافسة.

فبعد مرور شهرين من انتهاء التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا-2021 بالكاميرون (المؤجلة الى 2022), يلعب حامل اللقب القاري ثلاث مواجهات ودية لتعويض مقابلتي الجولتين الأولى و الثانية من تصفيات مونديال-2022, المؤجلتين من شهر جوان الى سبتمبر المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فقبل التحدي الكبير "للخضر" ضد كل من منتخب مالي يوم 6 جوان بالبليدة ثم تونس يوم 11 جوان برادس, يسعى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في المحطة الودية الأولى التي تجمعهم بفريق موريتانيا (المركز 101 في الترتيب الأخير للفيفا), إلى تحقيق نتيجة جيدة ومن ثم تقليص الفارق إلى لقاء واحد فقط عن الرقم القياسي للمقابلات بدون انهزام الذي يبقى بحوزة المنتخب الايفواري بـ 26 مقابلة.

و كان الناخب الوطني جمال بلماضي قد أكد الثلاثاء المنصرم خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) أن "منتخب موريتانيا ما فتئ يسجل تقدما ملحوظا في السنوات الاخيرة, فهذا الفريق شارك في كأس إفريقيا الأخيرة و تعادل مرتين مع المغرب في تصفيات كأس إفريقيا 2021 (...) بوسع منتخب موريتانيا أن يخلق لنا عدة صعوبات من منطلق انه سيخوض هذه المقابلة متحررا من اي ضغوطات و سيكون هدفه الأول و الأخير هو لعب مقابلة جيدة و خلق صعوبات للمنتخب الجزائري".

و استغنى الناخب الوطني عن خدمات القائد رياض محرز والحارس رايس وهاب مبولحي المعفيين من المشاركة في هذه المقابلة, فيما سيغيب مدافع نادي ابها (البطولة السعودية), مهدي طاهرات عن الخرجات الودية الثلاث بسبب الإصابة .

وباستثناء الدعوة التي وجهها لحارس مرمى نادي اولمبي المدية, عبد الرحمان مجادل, جدد بلماضي ثقته في نفس المجموعة, التي عرفت عودة لاعبي نادي نيس (فرنسا) يوسف عطال و هشام بوداوي.

من جهته, يتوقع المدرب الفرنسي لمنتخب "المرابطون", كورونتان مارتينس, ان تكون المقابلة "شديدة التنافس", و أوضح انه "يعتز و يفتخر بمواجهة منتخب يضم في صفوفه عناصر تتمتع بمستوى عال و تنشط في أقوى الفرق الأوروبية و أهم من هذا, إننا سنواجه منتخبا توج بلقب كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالطريقة و الأداء (...) الأكيد أن عناصري ستبذل قصارى جهودها من اجل تحقيق أحسن نتيجة ممكنة و الاستفادة قدر الإمكان من هذه الفرصة للتقدم أكثر نحو الأمام".

للتذكير, تدخل هذه المباريات ضمن البرنامج التحضيري لـ"الخضر" تحسبا للدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم قطر-2022, المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر حيث يدشن أبطال إفريقيا التصفيات داخل الديار أمام جيبوتي قبل التنقل لملاقاة بوركينافاسو, علما أن المنافس الآخر في المجموعة الأولى هو منتخب النيجر.