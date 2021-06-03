تشريعيات 2021: أجندة اليوم السادس عشر للحملة الانتخابية

إليكم أجندة اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021:

- رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعا شعبيا بولاية البيض (10:00) .

- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, ينشط تجمعا شعبيا في ولاية غليزان (18:00).

- الأمين العام لحزب النضال الوطني, عبد الله حداد, ينشط تجمعين شعبين في ولاية غليزان (10:30) وفي ولاية مستغانم (14:00).

- رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, ينشط تجمعين شعبيين في ولاية معسكر (10:00) وفي ولاية غليزان (15:00).

- مفوضان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ينشطان تجمعين شعبيين بولاية عين الدفلى (10:00) وولاية تيندوف (17:00).

- الأمين العام لحزب طلائع الحريات, رضا بن ونان, ينشط تجمعا شعبيا في ولاية غليزان (18:00).

- رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, ينشط تجمعين شعبيين في ولاية تلمسان (09:00) وفي ولاية مستغانم (16:00).

- رئيس حزب الفجر الجديد, الطاهر بن بعيبش, ينشط تجمعين شعبيين في ولاية تيسمسيلت (11:00) وولاية تيارت (15:00).

- تجمع شعبي لرئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني, ينشط تجمعين شعبيين في ولاية بسكرة (10:00) وبولاية الوادي (17:00).

- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج), فاطمة الزهراء زرواطي, تنظم نشاطا جواريا في ولاية بسكرة (8:00) وتنشط تجمعا شعبيا في نفس الولاية بسكرة (9:30) .

- رئيس حزب جبهة الحكم الراشد, عيسى بلهادي, ينشط تجمعا شعبيا في ولاية بسكرة (10:00).

- الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة ينشط تجمعين شعبيين بأولاد جلال (09:30) وببسكرة (17:00) وينظم نشاطا جواريا بباتنة (18:00).

- رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, ينشط تجمعين شعبيين في ولاية الأغواط (09:30) وولاية المدية (16:30).

- رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية, عبد الله جاب الله, ينشط تجمعين شعبيين بولاية عنابة (10:00) وبولاية سكيكدة (17:00).

- الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, , ينشط تجمعين شعبيين بولاية سوق أهراس(9:30) وبولاية قالمة (14:30).

- نائب رئيس حركة البناء الوطني, أحمد الدان, ينشط تجمعا شعبيا بولاية جيجل (15:00).

- رئيس حزب جبهة الحكم الراشد, عيسى بلهادي, ينشط تجمعين شعبيين بولاية بسكرة (10:00) وولاية المسيلة (14:00).

- رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة, جمال بن زيادي, ينشط تجمعين شعبيين بولاية سطيف (10:30) وولاية المسيلة (17:00).

- رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة, جمال بن عبد السلام, ينشط تجمعا شعبيا بولاية المسيلة (19:00).

- المكلف بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات رضا بن ودان ينشط تجمعين شعبيين بولاية معسكر (10:00) وبولاية غليزان (16:00).

- رئيس حزب الوسيط السياسي, لعروسي رويبات ينشط تجمعا شعبيا بولاية تيبازة (10:00).

- رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان ينشط تجمعا شعبيا بولاية تلمسان (10:00).

- الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي ينظم لقاء جواريا ونشاطا جواريا (12:00) بولاية قسنطينة وينشط تجمعا شعبيا بولاية خنشلة (17:00).