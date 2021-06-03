المنتخب الوطني الجزائري يفوز أمام موريتانيا بــ 4-1 في مباراة ودية

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم وديا أمام نظيره الموريتاني بنتيجة 4-1 (الشوط الأول: 1-0)، سهرة اليوم الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وجاءت أهداف ''الخضر'' من قبل سفيان فغولي تباعا في الـــ (د40، د57)، و آدم وناس في الـــ (د61) وبغداد بونجاح في الـــ (د70)، بينما قلص المنتخب الموريتاني النتيجة بفضل اللاعب يعقوب (د56).

وسيخوض ''الخضر'' مباراة ودية ثانية يوم الأحد أمام مالي بملعب مصطفى تشاكر (البليدة)، قبل مواجهة تونس وديا أيضا يوم الجمعة 11 يونيو بملعب رادس (تونس).

تدخل هذه المباريات ضمن البرنامج التحضيري لــــ "الخضر" تحسبا للدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم قطر-2022، المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر حيث يدشن أبطال إفريقيا التصفيات داخل الديار أمام جيبوتي قبل التنقل لملاقاة بوركينافاسو، علما أن المنافس الآخر في المجموعة الأولى هو منتخب النيجر.