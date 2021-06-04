سوناطراك أول مؤسسة أفريقية لسنة 2021 في تصنيف مجلة "جون أفريك"

اختيرت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك كأول مؤسسة أفريقية لسنة 2021 في التصنيف السنوي لـ أفضل 500 مؤسسة أفريقية" الذي أجرته مجلة "جون أفريك" (Jeune Afrique)، مؤكدة بذلك احتفاظها بمركز الريادة على مستوى القارة الأفريقية.

وأوضحت شركة سوناطراك في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن هذا التتويج ليس الأول من نوعه و أن هذا الإنجاز تحقق رغم التأثر الشديد الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال سنة 2020 جراء وباء كوفيد-19.

كما أبرز المصدر نفسه أن "سوناطراك تمكنت من المحافظة على أنشطتها الجارية وتطوير أخرى، مما مكنها من تسجيل رقم أعمال معتبر وتحقيق أرباح في ظل سياق عام صعب للغاية اثر على جميع الشركات الرائدة في أفريقيا التي شهدت تراجعا في نتائجها".