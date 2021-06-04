﻿ الإحتلال الصهيوني يواصل حملة الاعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، هذا الجمعة، فلسطينيين اثنين من مدينتي الخليل ورام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن الفلسطيني الأول اعتقل فجر اليوم ببلدة /يطا/ جنوب الخليل،، عقب مداهمة قوات الاحتلال الصهيوني، منزل شقيقه والعبث بمحتوياته.

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت كذلك عددا من المنازل في بلدة /بيت أمر/ شمال الخليل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكرت تلك المصادر أن الفلسطيني الثاني وهو شاب من بلدة /بيت ريما/ شمال غرب /رام الله/، إعتقل الليلة الماضية عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في سجن عوفر.

وكانت مستوطنة صهيونية، قد دهست الليلة الماضية، فلسطينيا قرب /باب المغاربة/ أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، مما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.

ويتزامن ذلك مع الذكرى الرابعة والخمسين لسيطرة الاحتلال على /باب المغاربة/ بعد حرب عام 1967، حيث باتت تتم عبره اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الخارجية، وهو أقرب باب إلى حائط البراق الذي يسيطر عليه الاحتلال الصهيوني.