﻿ بونجاح يلتحق بصايفي في تاريخ ترتيب هدافين الخضر ب18 هدف

التحق مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح, مسجل هدف واحد في المقابلة الودّية التي جمعت "الخضر" بمنتخب موريتانيا (4-1) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة, بمهاجم المنتخب الوطني السابق ,رفيق صايفي في تاريخ ترتيب الهدافين في المنتخب الوطني , ب18 هدف لكل لاعب .

وسجل بونجاح, لاعب نادي السد القطري(بطولة قطر القسم الاول),- الذي يسجل مشاركته ال39 من المنتخب الوطني -, الهدف الرابع للمنتخب الوطني في الدقيقة ال70 من عمر المقابلة , بعد استغلاله الجيد لتمريرة يوسف بلايلي .

ومن جهته, تألق لاعب وسط الميدان الهجومي سفيان فغولي الذي تقلد شارة قيادة المنتخب في ظلّ غياب رياض محرز, - المعفى من المشاركة في هذا اللقاء, بتسجيله للثنائية التي رفعت رصيده من الاهداف الى 16 هدف مع المنتخب , متجاوزا بذلك رقم اللاعب الدولي السابق صالح عصاد ب15 هدف.

وبالمقابل , لم يتمكن احسن هداف في المنتخب الوطني, اسلام سليماني ب(31 هدف) من تسجيل اي هدف في مواجهة موريتانيا الودية, وهذا في المقابلة الثانية له على التوالي بعد عدم تسجيله كذلك في مقابلة بوتسوانا (5-0), التي جرت يوم 29 مارس المنصرم, في ختام تصفيات كاس امم افريقيا 2021 المؤجلة الى 2022 بالكاميرون.

وعليه , يكون مهاجم نادي ليون(البطولة الفرنسية /القيم الاول), الذي استبدل في الشوط الثاني (الدقيقة ال58) ببغداد بونجاح, قد ضيع مرة اخرى فرصة تقليص الفارق الذي يفصله عن هداف المنتخب الوطني عبد الحفيظ تاسفاوت ب(36 هدف) سجلهم طيلة مسيرته الكروية مع المنتخب في الفترة الممتدة من 1990 الى 2002 .

ويأتي النجم السابق للمنتخب الوطني , رابح ماجر في المركز الثالث ب(28 هدف) متقدما على كل من لخضر بلومي ب(27 هدف) و جمال مناد (25 هدف).

وسيخوض ''الخضر'' مباراة ودية ثانية يوم الأحد أمام مالي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة, قبل مواجهة تونس يوم الجمعة 11 جوان بملعب رادس بتونس.

تدخل هذه المباريات ضمن البرنامج التحضيري ل"الخضر" تحسبا للدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم قطر-2022, المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر حيث يدشن أبطال إفريقيا التصفيات داخل الديار أمام جيبوتي قبل التنقل لملاقاة بوركينافاسو, علما أن المنافس الآخر في المجموعة الأولى هو منتخب النيجر .