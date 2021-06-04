اليوم الـ 16 من الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ 12 جوان

04/06/2021 - 13:39

دخلت الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان الجاري هذا الجمعة يومها الـ16 ، حيث واصلت مختلف التشكيلات السياسية و ممثلو الأحزاب والمترشحين الأحرار تنظيم تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لإقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجهم الانتخابية.

-  فمن الجزائر العاصمة نظم رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم عملا جواريا ببوشاوي. 

-  كما اختار رئيس حركة النهضة يزيد بن عايشة لقاء مناضليه وساكنة ولاد جلال  في عمل جواري . 

- أما رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي فنشط تجمعا شعبيا بولاية سطيف. 

-  ونشطت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي ببسكرة تجمعا شعبيا .

المصدر: الإذاعة الجزائرية

 

وسوم:

الجزائر, سياسة

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