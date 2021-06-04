اليوم الـ 16 من الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ 12 جوان

دخلت الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان الجاري هذا الجمعة يومها الـ16 ، حيث واصلت مختلف التشكيلات السياسية و ممثلو الأحزاب والمترشحين الأحرار تنظيم تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لإقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجهم الانتخابية.

- فمن الجزائر العاصمة نظم رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم عملا جواريا ببوشاوي.

- كما اختار رئيس حركة النهضة يزيد بن عايشة لقاء مناضليه وساكنة ولاد جلال في عمل جواري .

- أما رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي فنشط تجمعا شعبيا بولاية سطيف.

- ونشطت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي ببسكرة تجمعا شعبيا .

المصدر: الإذاعة الجزائرية