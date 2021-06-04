اليوم الـ 16 من الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ 12 جوان

04/06/2021 - 13:39
- رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم،تغطية نادير بوسالم/ من القناة الإذاعية الأولى
- رئيس حركة النهضة يزيد بن عايشة،تغطية عبد الرحمان محامدية / إذاعة الجزائر من بسكرة.
- رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي،تغطية سليم سنوسي/ إذاعة الجزائر من سطيف.
- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي،تغطية حنان شوابية / إذاعة الجزائر من بسكرة.
الجزائر, سياسة
دخلت الحملة الانتخابية لتشريعيات الـ12 جوان الجاري هذا الجمعة يومها الـ16 ، حيث واصلت مختلف التشكيلات السياسية و ممثلو الأحزاب والمترشحين الأحرار تنظيم تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لإقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجهم الانتخابية.
- فمن الجزائر العاصمة نظم رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم عملا جواريا ببوشاوي.
- كما اختار رئيس حركة النهضة يزيد بن عايشة لقاء مناضليه وساكنة ولاد جلال في عمل جواري .
- أما رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي فنشط تجمعا شعبيا بولاية سطيف.
- ونشطت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي ببسكرة تجمعا شعبيا .
المصدر: الإذاعة الجزائرية