﻿كورونا: 385 إصابة جديدة و 250 حالة شفاء و 7 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات، عن تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 250 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 130.361 حالة من بينها 385 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 90.767 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.504 حالة.و يتواجد حاليا 25 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 11 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية فيما سجلت 14 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.