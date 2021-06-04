الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد القوات المغربية بقطاعات "حوزة" و"المحبس"

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، هجمات جديدة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (جدار الذل والعار)، حسب ما جاء في البلاغ العسكري رقم 205 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوردت وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الجمعة ، نص بيان الوزارة الذي جاء فيه أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت جحور و تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار.

وأضاف البيان ان القاعدة رقم 01 منطقة شمال لقصيبين، قطاع حوزة ، تعرضت لقصف مركز من قبل قوات جيش التحرير الصحراوي الى جانب قصف مدمر أستهدف القاعدة رقم 18 منطقة ?رارة الفرسيك قطاع المحبس .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة جحور قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار وفقا لذات البيان.