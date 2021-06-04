الوثب الثلاثي: تأهل ياسر محمد الطاهر تريكي للألعاب الأولمبية بطوكيو

تأهل الجزائري ياسر محمد الطاهر تريكي في اختصاص الوثب الثلاثي، للألعاب الأولمبية بطوكيو بفضل قفزة قدرها 31ر17 متر، سجلها اليوم الجمعة بملعب ساتو لألعاب القوى ( 5 جويلية/الجزائر) بمناسبة اجراء اليوم الرابع "للنخبة و المواهب الرياضية الصاعدة".

وتنظيم هذه المنافسة، الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى بالتنسيق مع رابطة الجزائر العاصمة لألعاب القوى، من أجل مساعدة بعض الرياضيين لتحقيق الحد الأدنى تحسبا لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل لعام 2021 بسبب جائحة كوفيد19، وهو ما تحقق مع الشاب تريكي.

و سيكون الاختصاصي في الوثب الثلاثي، خامس جزائري يتأهل رسميا للأولمبياد الياباني بعد كل من توفيق مخلوفي (1.500 م)، عبد المليك لحولو (400 م/حواجز)، بلال ثابتي (3.000 م /موانع) و هشام بوشيشة (3.000م /موانع).

بالإضافة إلى ألعاب اقلوى، ستكون الجزائر ممثلة في موعد طوكيو بعشر رياضات أخرى و هي: الملاكمة، المصارعة المشتركة، المسايفة، التجديف، الكانوي، الدراجات، السباخة، الشراع، الرماية الرياضية و رفع الأثقال.