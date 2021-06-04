كأس الرابطة: تأهل شبيبة القبائل واتحاد الجزائر ونجم مقرة إلى المربع الذهبي

ضمن كل من شبيبة القبائل، اتحاد الجزائر ونجم مقرة، تذكرة الدور نصف النهائي لكأس الرابطة المحترفة لكرة القدم التي جرت مبارياتها اليوم الجمعة.

وتأهل إتحاد الجزائر على حساب ضيفه أولمبي المدية بنتيجة 1-0، بملعب عمر حمادي بالعاصمة. وجاء الهدف الوحيد في اللقاء بفضل اللاعب عبد الفتاح بلقاسمي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وسيقابل الاتحاد في المربع الذهبي مضيفه نجم مقرة الذي فاز في وقت سابق من اليوم، على ضيفه شبيبة الساورة بنتيجة 2-1.

وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل في الدقيقة 21 عبر اللاعب عبد السلام بوشوارب، قبل أن يعدل الضيوف الكفة في الدقيقة 50 بفضل اللاعب بلعيد حميدي. وتمكن نجم مقرة من خطف تذكرة المربع الذهبي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء عبر اللاعب رشيد مغازي.

ومن جهتها تأهلت شبيبة القبائل بعد فوزها على مضيفها إتحاد بسكرة بنتيجة 2-0 من إمضاء اللاعب محمد توبال في الدقيقة 21 وزميله رزقي حمرون في الدقيقة 61 عن طريق ضربة جزاء.

وستواجه شبيبة القبائل المتأهل من مباراة مولودية وهران ووداد تلمسان، المقررة غدا السبت بملعب أحمد زبانة بوهران، وذلك بناء على طلب التلفزيون الجزائري.

نتائج الدور ربع النهائي

نجم مقرة - شبيبة الساورة 2-1

اتحاد الجزائر - أولمبي المدية 1-0

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 0-2

السبت 5 جوان:

مولودية وهران - وداد تلمسان (سا 17)

برنامج الدور نصف النهائي:

نجم مقرة - اتحاد الجزائر

شبيبة القبائل المتأهل من مباراة مولودية وهران - وداد تلمسان