إصابة 113 فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب أكثر من مئة فلسطيني بينهم 16 بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة ، بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

فقد أصيب 113 فلسطينيا، أحدهم إصابته وصفت بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل "صبيح" ببلدة "بيتا" جنوبي محافظة "نابلس"، حيث أفاد بيان للهلال الأحمر الفلسطيني بأن من بين الإصابات 16 بالرصاص الحي، و20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 برضوض إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، و73 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت مصادر محلية أن الأهالي خرجوا في مسيرة حاشدة نحو الجبل، في فعالية دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، رفضا للاستيطان في جبل "صبيح" الذي يشهد مواجهات شبه يومية بين الأهالي وقوات الاحتلال، رفضا لإقامة مستوطنين منذ أسبوعين بؤرة استيطانية عليه بحماية من جيش الاحتلال، أدت حتى الآن لاستشهاد شابين وإصابة العشرات.

وفي محافظة /قلقيلية/، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 18 عاما، حيث قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة.

وفي القدس المحتلة، أصيب 14 فلسطينيا جراء قمع قوات الاحتلال ماراثون القدس" الذي انطلق من أمام مدخل حي الشيخ جراح المحاصر منذ 16 مايو الماضي، باتجاه حي بطن الهوى في سلوان، حيث ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة بسبب قنابل الصوت والاعتداء بالضرب عقب قمع جنود الاحتلال للمشاركين في الفعالية الرياضية الرمزية، وجرى نقل أحد المصابين للمستشفى.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قمعت الماراثون الذي شارط فيه اكثر من 200 فلسطيني بإطلاقها وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه عشرات المتسابقين الذين انطلقوا من حي الشيخ جراح، مرورا بباب الأسباط وصولا إلى حي بطن الهوى، مرددين شعارات تضامنية مع السكان المهددين بالتهجير من منازلهم.