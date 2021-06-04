تشريعيات 12 جوان: أجندة اليوم السابع عشر للحملة الانتخابية

إليكم أجندة اليوم السابع عشر من برنامج الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021:

- رئيس جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد ينشط تجمعين شعبين بمعسكر على الساعة العاشرة صباحا وبوهران على الساعة 14:00.

- رئيس جبهة الجزائر الجديدة، أحمد جمال بن سلام، ينشط تجمعين شعبين بسطيف على الساعة العاشرة صباحا وببرج بوعريريج على الساعة 17:00.

- رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ينشط ثلاثة تجمعات شعبية بكل من البليدة على الساعة التاسعة صباحا والمدية على الساعة الواحدة زوالا وبالمسيلة على الساعة 17:00.

- الأمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، ينشط تجمعا شعبي بالعاصمة على الساعة العاشرة صباحا.

- رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعين شعبين بغليزان على الساعة العاشرة صباحا وبالشلف على الساعة 15:00.

- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي ينشط تجمعين شعبين بوهران على الساعة العاشرة صباحا وتلمسان على الساعة 16:00.

-رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني ينشط تجمعا شعبيا بولاية ورقلة على الساعة العاشرة صباحا وبولاية تقرت على الساعة الخامسة مساء.

- الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي ينشط تجمعين شعبين بكل من ولاية عنابة وسكيكدة الأول على الساعة التاسعة صباحا والثاني على الساعة 11:45.

-الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي ينشط ثلاثة تجمعات شعبية بكل من ولاية سكيكدة على الساعة 9:30 وقسنطينة على الساعة الواحدة زوالا وبسطيف على الساعة 15:30.

- الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة ينشط تجمعين شعبين بباتنة على الساعة العاشرة صباحا وبقسنطينة على الساعة 14:00.

- رئيس جبهة العادلة والتنمية، عبد الله جاب الله، ينشط تجمعين شعبين بميلة على الساعة 9:30 وبقسنطينة على الساعة 16:30.

- رئيس صوت الشعب، لمين عصماني، ينشط تجمعين شعبين بسكيكدة على الساعة العاشرة صباحا وبباتنة على الساعة 16:00.

- رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة على الساعة العاشرة صباحا.

- رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان ينشط تجمعا شعبيا بوهران على الساعة العاشرة صباحا.

- رئيسة تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي تنشط تجمعا شعبيا بتقرت على الساعة 17:30.

- الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، ينشط تجمعين شعبين بتبسة على الساعة العاشرة صباحا وبسكيكدة على الساعة 16:00.

- رئيس الوسيط السياسي، لعروسي رويبات، ينشط تجمعين شعبين، بمعسكر على الساعة العاشرة صباحا وبوهران على الساعة 14:00.

- المكلف بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات، رضا بن ودان، ينشط تجمعين شعبين بعين تيموشنت على الساعة العاشرة صباحا وبوهران على الساعة 14:00.

- رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، ينشط تجمعين شعبين بمستغانم على الساعة العاشرة صباحا وبغليزان على الساعة 15:00.

- الرئيس بالنيابة لحزب الحرية والعدالة، جمال بن زيادي، ينشط تجمعين شعبين بالأغواط على الساعة العاشرة صباحا وبورقلة على الساعة 16:30.