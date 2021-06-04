مختصون في الصحة يدعون الى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لإجراء التلقيح ضد كوفيد19

04/06/2021 - 21:52

دعا مختصون في الصحة واعضاء من المجتمع المدني الى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية حول اهمية اجراء عملية التلقيح ضد كوفيد19 على المستوى الوطني .

وفي هذا السياق ، يقول البروفيسور، رشيد بلحاج ،مدير الشؤون الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة :"  نحن الان على ابواب الصيف وقد اتيحت لنا فرصة التلقيح بحكم ان بين ايدينا 500 الف جرعة شهريا جاهزة لانطلاق عملية التلقيح ولذلك حان الوقت لاجراء عملية تحسيس وتلقيح على المستوى الوطني ككل الدول في قاعات كبرى خاصة للأشخاص اصحاب الامراض المزمنة وعليه يجب ان نجري عملية تلقيح وطنية ومتواصلة ".

من جانبة شدد، فيصل اوحدة ،رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر على :" ضرورة توعية المصابين بالامراض المزمنة باجراء عملية التلقيح المجانية على مستوى مختلف العيادات المتعددة الخدمات خاصة لمرضى السكري ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية  

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صحة, طب

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