اليوم ال 17 من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

دخلت الحملة الانتخابية لتشريعيات جوان 2021 هذا السبت يومها الـ17 ، حيث واصلت مختلف التشكيلات السياسية و ممثلو الأحزاب والمترشحين الأحرار تنظيم تجمعاتهم الشعبية ولقاءاتهم الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن لإقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجهم الانتخابية.

نشط الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي،هذا السبت تجمعا شعبيا بولاية عنابة.

رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري،نشط تجمعا شعبيا بولاية البليدة.

الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، نشط تجمعا شعبيا بولاية معسكر.

نشط رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام،تجمعا شعبيا بولاية سطيف.