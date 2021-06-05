الفيزيائي الراحل عبد الكاظم العبودي كرس حياته لملف التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية

صرح مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي اليوم السبت بوهران، أن c، كرس حياته كلها لملف التفجيرات النووية لفرنسا الاستعمارية في الصحراء الجزائرية.

وقال شيخي في تدخله في أربعينية المرحوم التي نظمتها مؤسسة الجريدة العمومية "الجمهورية"، أن الفقيد البروفيسور عبد الكاظم العبودي "كرس حياته للعمل الجاد بالنسبة لملف خطير وهام ودقيق وهو ملف التفجيرات الفرنسية في الصحراء الجزائرية".

وأضاف: "منذ أن رافقت العبودي لأول مرة إلى رقان، مع المرحوم سعيد عبادو الذي له الفضل في تحريك هذا الملف، ورأينا أثار التفجيرات المتبقية على سطح الأرض، أدركت بأننا أمام شخص يمكن أن يعول عليه في إثراء هذا الملف في التعريف به ومعالجته".

ودعا مستشار رئيس الجمهورية ،مكلف بالذاكرة الوطنية، الباحثين في هذا المجال، إلى مواصلة العمل "بنفس المثابرة والإرادة" لإبراز الحقائق المتعلقة بملف التفجيرات الفرنسية النووية واعدا بتنظيم ندوة حول أعمال الراحل عبد الكاظم العبودي.

وقد حضر ندوة أربعينية عالم الفيزياء النووية عبد الكاظم العبودي السلطات الولائية وأساتذة جامعيون وممثلو المجتمع المدني وزملاء الفقيد وأفراد عائلته.

وأشاد المتدخلون بخصال الفقيد وحبه للجزائر التي أقام بها منذ سنوات السبعينيات، و بمساهمته في إثراء فضاء الجامعة بحثا وتدريسا إذ ترك العديد من البحوث والدراسات في الفيزياء النووية منها كتابين حول التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية علاوة على مؤلفات حول استخدام أسلحة الدمارالشامل في العراق وفلسطين.

وكان الفقيد الذي توفي يوم 4 ماي الماضي بوهران، يحمل دكتوراه في الفيزياء النووية وأخرى في الكيمياء وثالثة في الفلسفة من المطالبين بإلحاح بتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية التي تبقى أثارها مستمرة في الزمان والمكان.

للإشارة، تم بهذه المناسبة تكريم عائلة الفقيد من قبل ولاية وهران ومؤسسة الجمهورية.