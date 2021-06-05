﻿صدور المرسوم المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المطبق على الفنانين و المسرحيين

﻿صدر المرسوم التنفيذي الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المطبق على الفنانين والمسرحيين في العدد 39 من الجريدة الرسمية.

تطبق أحكام هذا المرسوم على كل علاقة عمل تكون مدتها محددة أو غير محددة، مهما كانت طبيعة العمل الفني الذي ينجزه الفنانون والمسرحيون كما هو مُعرف في مدونة المهن الفنية التي يحددها المجلس الوطني للفنون والآداب مهما كانت صفته و على كل الدعائم.

وتخضع كل علاقة عمل بين الفنانين و المسرحيين مع الجهة المستخدمة مهما كانت طبيعتها أو مع المؤسسات الفنية أو المسرحية الخاصة، وجوبا، لعقد كتابي ويتم التفاوض بشأنه بإرادة حرة.

ويجب أن يتضمن هذا العقد، وفقا لأحكام هذا المرسوم الجديد، التفاصيل الكاملة لصاحب العمل والفنان بالإضافة إلى طبيعة الأعمال الفنية الواجب انجازها و مدة العقد و كذا فترات انجاز العمل الفني و المبلغ الخام للأجر الذي يتقاضاه الفنان و الامتيازات عند الاقتضاء و شروط دفعها و مدة الفترة التجريبية عند الاقتضاء و مدة الإشعار المسبق في حالة فسخ العقد و شروط و كيفيات تعديل العقد.

وفي إطار علاقة العمل، يحق للفنان أو المسرحي، وفقا لهذا النص، الحصول على بطاقة الفنان، في ممارسة عمله الفني بحرية في ظل احترام القوانين والتنظيمات، و التمتع بحقه في الملكية الأدبية والفنية لمؤلفاته و الحق في التصرف فيها حسب الشروط المحددة في عقد العمل، والاستفادة من أجر وفقا للعقد ومن عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها في إطار ممارسة أنشطته.

كما يحق للفنان الحماية من كل أشكال العنف والتعدي خلال ممارسة عمله أو بسبب الأعمال الفنية التي أنجزها.

يلتزم الفنان أو المسرحي باحترام الواجبات المنصوص عليها في عقد العمل، والامتثال للنظام الداخلي للجهة المستخدمة، واحترام النظام العام والآداب العامة وأخلاقيات العمل الفني.

و على الصعيد التنظيمي، يضع هذا النص على قدم المساواة الفنان خلال الفترة تجريبية والفنانين والمسرحيين الدائمين من حيث الحقوق والواجبات.

كما يمكن للفنانين الذين يمارسون نشاطات فنية بشكل ظرفي، الاستفادة من عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لأداء أعمال فنية.

يتضمن النص أيضا أحكاما خاصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة الذين يمارسون أنشطة فنية والممثلين ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ينظم المرسوم عقد عمل الفنانين والمسرحيين الأجانب في الجزائر.