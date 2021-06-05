تشريعيات 12 جوان: تسجيل 400 تجاوز منذ بداية الحملة الانتخابية

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن تسجيل 400 تجاوز منذ بداية الحملة الانتخابية وإلى غاية اليوم، منها 28 تجاوز تم إخطار وكيل الجمهورية بخصوصها.

وأوضح شرفي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقييم الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، أن "الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان عرفت منذ بدايتها وإلى حد الآن تنظيم 6.098 نشاط منها 2.786 خاص بالأحزاب السياسية و3.309 خاص بالقوائم المستقلة"، مضيفا أن عدد التجاوزات المسجلة خلال هذه النشاطات قدر بـ"400 تجاوز تتعلق أساسا بالملصقات العشوائية وعدم احترام البروتكول الصحي خلال التجمعات الشعبية، ما أدى في بعض الحالات إلى تدخل مندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتوقيفها".

وفي ذات السياق، أشار شرفي إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قامت على إثر تسجيل تلك التجاوزات بتوجيه "287 إعذار في حق المترشحين، بينما أبلغت وكيل الجمهورية بخصوص 28 حالة.