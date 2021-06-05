تشريعيات : بلجود يدعو الولاة الى تسخير كل الامكانيات لإنجاح الموعد الانتخابي

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم السبت الولاة الى تسخير كل الامكانيات لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأكد الوزير خلال اشرافه على اجتماع مع الولاة خصص لمناقشة عدد من الملفات الراهنة، بتقنية التحاضر عن بعد، في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية مع السيدة والسادة ولاة الجمهورية، على "ضرورة تسخير كل الامكانيات لإنجاح تنظيم هذا الموعد الانتخابي" في ظروف "جيدة وملائمة" والسهر على "تمكين الناخبين من تأدية واجبهم الانتخابي في كنف السكينة".

وحسب البيان، تناول هذا الاجتماع في مستهل أشغاله الاجراءات المتخذة لمرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيمها للانتخابات التشريعية ل 12 جوان 2021، سيما من خلال "تجنيد جميع الوسائل اللوجيستية".

وبخصوص التحضيرات المتعلقة بالامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية، دعا الوزير السيدة والسادة الولاة إلى "ضبط التحضيرات الأخيرة من أجل السير الأمثل لامتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، والتأكد من توفر جميع الشروط الرامية إلى تأمين سير هذه الامتحانات و ضمان راحة الممتحنين والمؤطرين".

وفي سياق آخر، سمح الاجتماع- يضيف نفس المصدر-"بالاطلاع على مستوى تقدم التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف حيث جدد الوزير التأكيد على أهمية العمل التنسيقي بين مختلف القطاعات، لضمان موسم ناجح".

كما أكد بلجود على أولوية الحرص في المستوى المحلي على سلامة وصحة المصطافين من خلال الوقوف على "التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) مع تعزيز العمل الوقائي الجواري و التحسيسي للوقاية من مختلف المخاطر سيما تلك المرتبطة بالسباحة في الأماكن الممنوعة، و مخاطر الأمراض المتنقلة عبر المياه والتسممات الغذائية ".

كما تضمن جدول الأعمال تقييما للإجراءات المتخذة والوسائل المسخرة في الوقاية ومكافحة حرائق الغابات حيث وقف الوزير على الاجراءات المتخذة، داعيا إلى "التزام اليقظة بشأنها وإشراك المجتمع المدني والمواطنين في الجهود الرامية إلى الوقاية من خطر الحرائق و حماية الثروة الغابية".