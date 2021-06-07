عباس بختاوي للإذاعة : مواضيع البكالوريا والبيام ستكون في متناول مستوى التلميذ المتوسط

طمأن المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية عباس بختاوي بأن مواضيع امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ستكون في متناول مستوى التلميذ المتوسط و لن تخرج عن المقرر الدراسي الذي تلقاه التلاميذ في حجرات المؤسسات التربوية .

وأكد بختاوي لدى استضافته هذا الاثنين في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى أن نتائج البكالوريا سيتم الاعلان عنها في حدود الـ 22 جويلية القادم، أما نتائج شهادتي التعليم الابتدائي و المتوسط فسيتم الافراج عنها في الـ 20 جوان و الـ5 جويلية على التوالي.

وعاد ممثل وزارة التربية الوطنية للتذكيرعبر منبر القناة الأولى بأن 731723 مترشحا سيجتازون امتحان البكالوريا منهم 272178 مترشحا حرا موزعين عبر2528 مركز اجراء ، فيما بلغ تعداد المقبلين على اجتياز امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط 641187 مترشحا منهم 15964 مترشحا حرا موزعين على 2585 مركزاجراء .

"الامتحانات الرسمية ستجرى في ظروف جيدة و بتأطيرمن وزارة التربية الوطنية و بإمكانيات مادية و بشرية هامة وسط بروتوكول صحي معتمد من اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا" يقول ممثل وزارة التربية الوطنية الذي تطرق بالتفصيل إلى اجراءات الوقاية يوم الامتحان في مراكز الاجراء والمتمثلة في تعقيم خزانات المياه و توفير الأقنعه الواقية و أجهزة قياس الحرارة و المطهرات الكحولية ، ضف إلى ذلك تخصيص عيادة صحية تحسبا لأي طاريء مع التطهير اليومي لمواقع اللمس بين الفترتين الصباحية و المسائية وعزل الحالات المشتبه فيها داخل قاعة خاصة دون حرمانهم من اجتياز الامتحان .

تسريب المواضيع أمر مستحيل

ووجه المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية رسالة الى المترشحين للبكالوريا مفادها أن تسريب المواضيع هو أمر مستحيل بالنظرالى الاحتياطات التنظيمية المتخذة لضمان عدم حدوث هذا الخطأ من خلال العزل التام للجان المكلفة بطبع المواضيع تعززها الاجراءات الأمنية في نقل المواضيع، داعيا المترشحين إلى التركيز في المراجعة و الابتعاد عن متابعة و نشر المواضيع المغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوش عليهم لاغير .

ورغم أن السنة الدراسية 2020/2021 كانت سنة استثنائية على حد وصف ضيف الأولى بالنظر إلى تبعات فيروس كورونا فإن الوزارة الوصية استطاعت ضمان تمدرس التلاميذ في كل الأطوار التعليمية في وقت أغلقت فيه أبواب المدارس ببلدان اخرى وقد تم في هذا الصدد اتخاذ سلسلة من الاجراءات تضمنت تعديل الحجم الساعي ووضع بروتوكول صحي صارم في المدارس وتعديل التعلمات .

وعن احتياجات التأطير البيداغوجي للوزارة كشف بختاوي عن التفكير في عملية توظيف عن طريق الشهادة يتم فيها احتساب الخبرة في التدريس والمسار الدراسي للمترشحين.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية