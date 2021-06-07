مالي: العقيد آسيمي غويتا يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للمرحلة الانتقالية

أدى العقيد أسيمي غويتا الاثنين اليمين الدستورية كرئيس للمرحلة الانتقالية في جمهورية مالي.

وتعهد العقيد أسيمي غويتا في خطاب أداء اليمين بحماية النظام الديمقراطي ( ...) وحماية المكتسبات الديمقراطية وضمان الوحدة الوطنية واستقلال الوطن وسلامة التراب الوطني المالي .

وجرت مراسم أداء اليمين في مركز المؤتمرات الدولية في باماكو، وفق ما افادت به تقارير صحفية محلية

وكان تعيين شوغويل كوكالا مايغا، قد تم الثلاثاء الماضي من تجمع القوى الوطنية " في (حركة 5 جوان) المعارضة رئيسا للوزراء للمرحلة الانتقالية في مالي. ووقع رئيس المرحلة الانتقالية عصيمي غويتا على مرسوم تعيين شوغيل مايغا.

وجاء تعيين الوزير الاول الجديد في مالي في اليوم ذاته الذي أعلن فيه الاتحاد الافريقي عن قراره بتعليق أي مشاركة لجمهورية مالي في جميع أنشطة المنظمة الإفريقية وهيئاتها ومؤسساتها الى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد, و ذلك بعد التغيير بالقوة الذي شهدته مالي والذي أطاح بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين باه نداو و مختار وان يوم 25 مايو المنصرم.

وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر يونيو الجاري, "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية مالي في أي أنشطة للاتحاد الإفريقي وهيئاته ومؤسساته, إلى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد".

وطالب المجلس, في بيان له في وقت سابق , عقب اجتماع عقده بشأن مستجدات الوضع في مالي, "العسكريين المالين بالعودة بشكل عاجل ودون شروط إلى ثكناتهم والامتناع عن أي تدخل خر في مسار المسلسل السياسي في البلاد".ودعا إلى "خلق الظروف المناسبة لعودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى انتقال بقيادة مدنية, على أساس خارطة الطريق المتفق عليها بشأن الانتقال في مالي". كما حذر المجلس من أنه لن يتردد في فرض عقوبات محددة وتدابير عقابية أخرى في حق كل من يقوض الانتقال الحالي".

ومن جهتها كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قررت تعليق عضوية مالي إثر التغيير بالقوة الذي أطاح بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين.

وجاء في بيان ختامي للمجموعة عقب اجتماع استثنائي عقدته في غانا لبحث التطورات الاخيرة في مالي , انه " بعد مناقشات طويلة قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" و"الدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور و تشكيل حكومة توافقية".

كما أكدت (ايكواس) أنه " ينبغي لمالي الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا".

وكانت (إيكواس) قد علقت عقب "التغيير غير الدستوري" في 18 اغسطس الماضي, عضوية مالي في جميع هيئات صنع القرار في المنظمة, وأغلقت حدود دولها الأعضاء وأوقفت المبادلات المالية والتجارية مع باماكو, باستثناء السلع الأساسية, الا أنها عادت ورفعت تلك التدابير عندما أدركت بأن المجموعة العسكرية رضخت لمطالبها. و نفس النهج انتهجه الاتحاد الافريقي آنذاك, بفرض عقوبات على مالي, بما فيها تعليق عضويتها في التكتل القاري.