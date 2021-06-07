تشريعيات 2021 : رخصة خاصة للغياب لمستخدمي المؤسسات الادارية العمومية لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي

تمنح رخصة خاصة للغياب مدفوعة الاجر يوم 12 جوان 2021 المقرر لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات الادارية العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الاساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي، كما أورده الاثنين بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.

وجاء في البيان أنه "تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم السبت 12يونيو 2021 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21 -96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 وقصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت تمنح رخصة خاصة للغياب لليوم المذكور مدفوعة الاجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات الادارية العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الاساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة".

غير أنه "يتعين على المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب"، يضيف ذات البيان.