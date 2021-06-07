وزارة النقل والاشغال العمومية تطلق المنصة المينائية الرقمية لتسهيل إجراءات الحركة في الموانيء

تم اطلاق المنصة المينائية الرقمية التي تهدف الى اضفاء مرونة على التعاملات الاقتصادية، وتخفيض اجال تسليم البضائع، ورفع مستوى الشفافية حسب ما هذا الاثنين اعلنته وزارة النقل والاشغال العمومية.

وأوضح الأمين العام لوزارة النقل والاشغال العمومية سليم جعلال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه المنصة التي اطلقتها الوزارة من شأنها تسهيل تبادل المعطيات الرقمية، واضفاء المرونة على السلسلة اللوجيستية ، بما يسمح بالتسيير الالكتروني للبضائع وحركة النقل ، بداية من وصول السفن وتفريغها الى غاية تسليم البضائع".

الطابع غير المادي على إجراءات مرور البضائع بالموانئ و التشغيل الآلي المتعلق بها" أدوات من شأنها إضفاء الشفافية والمرونة على حركة البضائع داخل الموانيْ ، وفق ما يؤكده مدير المشروع ايدير بطاش الذي يضيف أن هذه المنصة ستساهم في تسهيل المعاملات الخارجية وتخفيض التكلفة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية