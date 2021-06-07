اليوم الـ 19 من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

كثف ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة من نشاطاتهم وخرجاتهم الميدانية تحسبا لتشريعيات 12 جوان الجاري، وذلك قبل يوم واحد على انقضاء الآجال القانونية للحملة الإنتخابية.

نشط رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، نشط تجمعا شعبيا بولاية الشلف.

نشط الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بعجي أبوالفضل تجمعا شعبيا بولاية أدرار

نشط رئيس حزب الكرامة محمد داوي تجمعا شعبيا بولاية سعيدة

نشط الأمين العام للتحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي تجمعا شعبيا بولاية البويرة

نظم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، تجمعا شعبيا بولاية الجلفة

نشط رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات أحمد تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة

نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، تجمعا شعبيا بولاية المسيلة

نظم رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبدالسلام تجمعا شعبيا بولاية بومرداس

المصر: موقع الإذاعة الجزائرية