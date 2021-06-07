اليوم الـ 19 من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

07/06/2021 - 15:14
- رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، تغطية: بوجمعة ماموني/ إذاعة الشلف
- الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بعجي أبوالفضل، تغطية: لحسن حرمة / إذاعة إدرار
- رئيس حزب الكرامة محمد داوي، تغطية: رياض محصر/ إذاعة سعيدة
- الأمين العام للتحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، تغطية: نورالدين العيطاوي/ إذاعة البويرة
- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، تغطية: فرح داماني/ إذاعة الجلفة
- رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات أحمد، تغطية: راضية بلجدوي/ إذاعة قسنطينة
- رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، تغطية: فوزي عوينة / إذاعة المسيلة
- رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبدالسلام، تغطية: أسامة مهدي/إذاعة بومرداس
الجزائر
كثف ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة من نشاطاتهم وخرجاتهم الميدانية تحسبا لتشريعيات 12 جوان الجاري، وذلك قبل يوم واحد على انقضاء الآجال القانونية للحملة الإنتخابية.
- نشط رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، نشط تجمعا شعبيا بولاية الشلف.
- نشط الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بعجي أبوالفضل تجمعا شعبيا بولاية أدرار
- نشط رئيس حزب الكرامة محمد داوي تجمعا شعبيا بولاية سعيدة
- نشط الأمين العام للتحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي تجمعا شعبيا بولاية البويرة
- نظم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، تجمعا شعبيا بولاية الجلفة
- نشط رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات أحمد تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة
- نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، تجمعا شعبيا بولاية المسيلة
- نظم رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبدالسلام تجمعا شعبيا بولاية بومرداس
المصر: موقع الإذاعة الجزائرية