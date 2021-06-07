اليوم الـ 19 من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان

07/06/2021 - 15:14

 كثف ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة من نشاطاتهم وخرجاتهم الميدانية تحسبا لتشريعيات 12 جوان الجاري، وذلك قبل يوم واحد على انقضاء الآجال القانونية للحملة الإنتخابية.

  • نشط رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، نشط تجمعا شعبيا بولاية الشلف.
  • نشط الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بعجي أبوالفضل تجمعا شعبيا بولاية أدرار
  • نشط رئيس حزب الكرامة محمد داوي تجمعا شعبيا بولاية سعيدة 
  • نشط الأمين العام للتحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي تجمعا شعبيا بولاية البويرة
  • نظم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، تجمعا شعبيا بولاية الجلفة
  • نشط رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات أحمد تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة
  • نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، تجمعا شعبيا بولاية المسيلة
  • نظم رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبدالسلام تجمعا شعبيا بولاية بومرداس

المصر: موقع الإذاعة الجزائرية 

وسوم:

الجزائر

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