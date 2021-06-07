الجيش الصحراوي ينفذ خمس هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربية بقطاعي البكاري و المحبس

وجهت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هذا الاثنين, خمس ضربات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية, على طول الجدار الرملي الفاصل(الذل والعار), حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 208 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وحسب المصدر, فقد قصفت مفارز من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الأحد, تخندقات قوات الاحتلال المغربي في العديد من النقاط منها منطقة أم الدكن بقطاع البكاري, ومنطقة لعكد بقطاع المحبس الى جانب تركيز الهجمات على منطقة الشيظمية بنفس القطاع.

أما اليوم الاثنين, فذكر بيان الوزارة, ان وحدات الجيش الصحراوي, تمكنت من تسديد ضربات مركزة نحو تخندقات قوات الاحتلال المغربية بمنطقة أم لكطة بقطاع المحبس, اضافة الى قصف مركز إستهدف ايضا قوات الاحتلال بمنطقة أكرارة الفرسيك بالقطاع.

للإشارة, تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, هجماتها ضد قوات الاحتلال المغربية منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 مخلفة خسائر مادية وبشرية معتبرة في صفوفها, وذلك عقب إعتداء القوات المغربية على المدنيين السلميين في منطقة الكرارات اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية, في خرق سافر لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمغرب برعاية الامم المتحدة سنة 1991.