إيرلندا تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة من أجل تسوية سياسية لنزاع الصحراء الغربية

جدد وزير الشؤون الخارجية الأيرلندي السيد سيمون كوفيتي، التأكيد على موقف بلاده الراسخ و المتمثل في الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن هذه القضية.

و شدد رئيس الدبلوماسية الإيرلندية في رد مكتوب على سؤال أمام البرلمان، على أنه "من الأولويات الملحة لدى دبلن في الوقت الحالي، التسريع في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام، وهذا هو محور تركيز الجهود الدبلوماسية الدولية الحالية".

ويأتي رد الوزير الإيرلندي ليعزز الموقف السابق المعبر عنه الشهر الماضي، بتأييد عملية التسوية السياسية للتوصل لحل نهائي بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، في الإطار الذي حددته الأمم المتحدة، وكذا العمل من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساءلة، والامتثال للقانون الدولي.

وكان النائب البرلماني باتريك كوستيلو، قد استوقف وزير الخارجية عما إذا كان سيستخدم عضوية إيرلندا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان إنشاء قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة بخصوص الشركات العاملة في الصحراء الغربية المحتلة مماثلة لتلك الموجودة حاليا في فلسطين المحتلة.