تحقيقات وبائية لحصر انتشار السلالات الجديدة و استهداف البؤر بعمليات التلقيج

فتحت وزارة الصحة تحقيقات وبائية واسعة للتحكم في انتشار السلالات الجديدة لوباء كورونا وإحصاء الأشخاص المصابين والإسراع أيضا في عملية التلقيح للسيطرة على الوضعية .

وأوضح مدير معهد باستور بالجزائر العاصمة فوزي درار أن وزارة الصحة تشرف على تحقيقات جديدة تهدف لتحديد بؤر السلالات الجديدة لفيروس كورونا المتحور كما تعمل على تشديد الرقابة ومضاعفة الجهود لمنع تفشي الإصابة، وقال درار في الخصوص "كما تعلمون هناك السلالة البريطانية والسلالة النيجيرية التي قلت وهناك السلالة الهندية التي نقصت وتيرة انتشارها، أصبحنا لا نسجل أي نوع جديد من السلالات الأخرى وهذا مبشر للخير لكن طالما الفيروس موجود الحذر يجب أن يكون " .

وكشف درار أن الاحترام والتطبيق الصارم للإجراءات الوقائية في بعض الولايات ساعد في التحكم في السلالات الجديدة" كانت هناك إصابات في المسيلة و لبعض الوقت كان هناك في ولاية الاغواط وباقي الولايات الجنوبية كان هناك صعود سريع جدا ولكن لما ظهرت السلالات أخذت هذه الإنذارات بجدية من طرف مدراء الصحة على المستوى والحالات أحسن بكثير مما كانت عليه من قبل ".

من جانبه أكد الباحث زكي علال أن التحقيقات الوبائية تساعد على في إحصاء الأشخاص المصابين للتسريع في عملية التلقيح وقال في السياق هذه التحقيقات ستساعد حملة التلقيح لأن الولايات التي تعرف انتشارا كبيرا للوباء سيتم استهدافها بطريقة مباشرة وبتلقيح الاشخاص سيتم تخفيض نسبة الوفيات وما يهمنا في نهاية المطاف هو تخفيض نسبة الوفيات" .