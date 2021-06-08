أهم القضايا الوطنية و الإقليمية في صلب حوار رئيس الجمهورية لقناة الجزيرة

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مقابلة صحفية مع قناة "الجزيرة" القطرية، تبث مساء اليوم الثلاثاء (17:05)، تطرق فيها الى جملة من القضايا الوطنية والجهوية كالملف الليبي وكذا عدد من الملفات العربية في مقدمتها القضية الفلسطينية، حسبما أعلنت عنه القناة.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى الحراك المبارك الأصيل الذي أنقذ الجزائر من "كارثة حقيقية ،واضحة المعالم ووصل تقهقر الدولة إلى درجة الذوبان" والذي انتصر "بفضل سلميته".

أما فيما يخص الأزمة الليبية فقد ذكر رئيس الجمهورية بموقف الجزائر الرافض أن تكون "طرابلس أول عاصمة افريقية و مغاربية يحتلها المرتزقة"، مضيفا أن الجزائر كانت "ستتدخل بصفة أو بأخرى و لن تبقى مكتوفة الأيدي".

كما أكد في نفس السياق أن "الجزائر عندما قالت ان طرابلس خط أحمر فإنها كانت حقيقة كذلك، و هي الرسالة التي فهمها المعنيون".

وبشأن القضية الفلسطينية قال رئيس الجمهورية أن موقف الجزائر ثابت "لا يتغير بالتقادم او بالتخاذل"، مذكرا أنه يوجد اتفاق في اطار الجامعة العربية يتعلق بالأرض مقابل السلام بما يعني قيام دولة فلسطين وبعدها السلم ولكن للأسف اليوم لا يوجد لا سلام و لا أرض، مما يدعو للتساؤل عن جدوى التطبيع.