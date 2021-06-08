تسوية رزنامة الرابطة الأولى: تنقل صعب لشباب بلوزداد ومولودية الجزائر

بنية العودة بنتيجة ايجابية تبقيهما في موقع يسمح لهما بمراقبة السباق عن قرب، يقوم فريقا شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، بسفريتين محفوفتين بالمخاطر، تقودهما على التوالي الى سكيكدة والمدية لتحدي أصحاب الأرض، في مواجهتين تدخلان في إطار تسوية رزنامة الجولة 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

فبعد إقصائهما في الدور ربع النهائي من منافسة رابطة الابطال الافريقية على يدّ كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي، ومن كأس الرابطة المحترفة، سينحصر تركيز الشباب والمولودية، على هدف واحد ووحيد يتمثل في احتلال مركز يؤهلهما للمشاركة مجددا في منافسة قارية او جهوية.

فشباب بلوزداد، حامل لقب البطولة والذي يحتل حاليا المركز الخامس ب 40 نقطة، سيتنقل الى سكيكدة لمواجهة الشبيبة المحلية التي سجلت استفاقة ملحوظة في هذه المرحلة الثانية من البطولة، وباتت تؤمن اكثر من اي وقت مضى بحظوظها في البقاء باعتبار انها لا تزال تتنافس على 42 نقطة.

والامر المؤكد، ان شباب بلوزداد،- الذي لا تزال لديه مقابلة متأخرة ضدّ شبيبة القبائل-، سيكون مجبرا على تحقيق نتائج ايجابية في ما تبقى من مشوار البطولة، ان كان لديه النية في الحفاظ على لقبه.

وسيعقد الشباب اماله مرة اخرى على خدمات نجمه امير سعيود من اجل العودة بالزاد كاملا من السفرية التى تقوده الي سكيكدة.

بالمقابل سيوظف فريق شبيبة سكيكدة، الذي سجل استفاقة ملحوظة منذ تولي المدرب شريف حجار زمام العارضة الفنية للفريق، كل اوراقه المتاحة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية تساعده على الخروج من عنق الزجاجة، خاصة وانّ انتكاسة اخرى ستكون عواقبها وخيمة على اصحاب الارض الذين لا يؤمنون بالمستحيل و سيبذلون قصارى جهدهم من اجل البقاء.

اما المقابلة الثانية في اطار تسوية رزنامة الجولة ال21 ، فستجمع بين اولمبي المدية وضيفه مولودية الجزائر في حوار كروي واعد مفتوح على جميع الاحتمالات.

وسيحرص اولمبي المدية الذي لا يزال متأثرا بإقصائه من كاس الرابطة على يد اتحاد الجزائر وخسارته في البطولة امام شباب بلوزداد، على تسجيل نتيجة ايجابية تمكنه من تدارك التأخر وتأكيد مشواره الجيد في مرحلة الذهاب.

وبفارق 15 نقطة كاملة عن الرائد وفاق سطيف، ستكون مهمة فريق مولودية الجزائر بقيادة مدربه نغيز صعبة جدا في مسعى التدارك، بالنظر الى الفترة الصعبة التي يمرّ بها النادي حاليا خاصة بعد ابعاد الرباعي المتورط لأسباب انضباطية.

ورغم هذه الصعوبة فانّ الفريق العاصمي الذي لم يبق امامه هدف يتنافس عليه سوى احتلال مركز جيد في البطولة، سيوظف دون شك كل اوراقه المتاحة من اجل مواصلة مشوار البطولة بشكل احسن لعل وعسى يحتل مركز مشرف في نهاية البطولة.

البرنامج

الثلاثاء سا 17

شباب بلوزداد- شبيبة سكيكدة

مولودية الجزائر- أولمبي والمدية