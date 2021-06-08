الجلفة : هلاك أربعة أشخاص في حادث اصطدام شاحنة ذات مقطورة بسيارة سياحية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء بولاية الجلفة إثر اصطدام عنيف بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية ، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية ، الملازم عبد الرحمان خاضر ، أن إسعافات الوحدة الثانوية لبلدية الشارف (50 كيلومتر شرق الولاية) مدعومة بإسعافات الوحدة الثانوية والرئيسية بالجلفة ، تدخلت من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين شاحنة ذات مقطورة بسيارة سياحية وذلك على محور الطريق الوطني رقم 46 بالمنطقة المسماة "شعبة بن كربوع".

وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص بعين المكان من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما، تم إخراجهم من السيارة التي وجدوا محصورين بداخلها، يضيف ذات المسؤول.

ومن جهتها ،فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.