تكريم نحو عشر كاتبات فائزات في مسابقة المرأة الكاتبة والشاعرة

كرمت حوالي عشر فائزات في مسابقة هاويات الكتابة الأدبية والشعر باللغتين العربية والأمازيغية المخصصة للإبداع النسائي خلال حفل أشرفت عليه هذا الإثنين السلطات المحلية لولاية غرداية.

وتهدف هذه المسابقة التي أطلقتها إذاعة غرداية المحلية بمناسبة الإحتفال بالذكرى العشرين لإنطلاقها ، برعاية محلية إلى دعم وتشجيع مختلف الإبداعات الأدبية والشعرية للمرأة ، كما يتوخى منها أيضا اكتشاف وترقية نشاط الكاتبات والشاعرات الهاويات بالمنطقة ، حسب ما أفاد به مدير الإذاعة المحلية بغرداية علي جريدي.

ومن جهته أشار راعي هذه المبادرة الثقافية الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه " أنها فرصة لتثمين الدور الهام للمرأة في المنطقة ومساهمتها في الإشعاع الثقافي الإجتماعي والإقتصادي" .

وبالنسبة للمنظمين فإن هذا الحدث الثقافي يشكل فضاءا للإتصال وترقية الإنتاج والأعمال الأدبية للمرأة وأغلبهن ماكثات في البيت وأيضا مناسبة لتقدير المرأة المتميزة في مجال الكتابة الأدبية.

وعبرت إحدى الفائزات عن "ارتياحها وفخرها '' لتزايد أعداد النساء اللائي يشاركن في هذه المسابقة الثقافية ويبدين اهتماما كبيرا لتنشيط الحقل الثقافي بالمنطقة الذي ظل لسنوات حكرا على الرجل .

و استلمت الفائزات العشر الأوائل في هذه المسابقة جوائز وشهادات بمناسبة الإحتفال بالحدث المزدوج المتمثل في تدشين الإذاعة المحلية (2001) واليوم الوطني للفنان (8 يونيو).

وشاركت في هذه المسابقة نحو مائة امرأة من خلال أعمال أدبية باللغتين العربية والأمازيغية.

