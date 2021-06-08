اللجنة الاولمبية الجزائرية: انتخاب حماد رئيسا لعهدة اولمبية جديدة

انتخب رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, المنتهية عهدته, عبد الرحمان حماد, رئيسا لعهدة اولمبية جديدة (2021- 2024), خلال اشغال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة.

وحصل - صاحب الميدالية البرونزية في اولمبياد سيدني 2000 في اختصاص القفز العالي-, على مجموع 105 صوت مقابل 48 صوت لمنافسه, رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو.

ومن مجموع ال93 عضو المشكلون للجمعية العامة, عرفت اشغال الجمعية العامة الانتخابية حضور 79 عضو.

وأصبح حماد الرئيس رقم 14 في تاريخ اللجنة الأولمبية منذ تأسيسها عام 1963 عندما ترأسها في البداية المرحوم محند معوش (1963-1965).

ومنذ هذا التاريخ، توالى على منصب الرئيس كل من حاج عمر درمون (1965-1968)، محمد زرقيني (1968-1983)، عبد النور بقة (1983-1984)، محمد صالح منتوري (1984-1988)، سي محمد بغدادي (1988-1989)، محمد صالح منتوري (1989-1993)، سيد علي لبيب (1993-1996)، مصطفى بيراف (1996-1998)، مصطفى العرفاوي (1998-2001)، مصطفى بيراف (2001-2009)، رشيد حنيفي (2009-2013)، مصطفى بيراف (2013-2020) وعبد الرحمان حماد (2020-2021).