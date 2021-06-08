رئيس الجمهورية يحيي الفنانات والفنانين الجزائريين بمناسبة يومهم الوطني

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الثلاثاء، برسالة للفنّانات والفنانين الجزائريين عبر حسابه على تويتر بمناسبة اليوم الوطني للفنان المصادف للثامن جوان من كل سنة.

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدته "أحيي كل الفنانات والفنانين الجزائريين، بمناسبة يومهم الوطني، وأحيي بالمناسبة أيضا كل من لا يزال يحمل في قلبه ذكرى استشهاد علي معاشي رحمه الله".

وتحتفل الجزائر باليوم الوطني للفنان عبر كل المؤسسات الثقافية وبتسليم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي" المبرمج مساء اليوم.