رئيس الجمهورية يدعو الى ضرورة إيجاد حلول ملائمة تعالج المخلفات السلبية لظاهرة التغير المناخي

دعا رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، هذا الثلاثاء، إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة تعالج المخلفات السلبية لظاهرة التغير المناخي، وذلك في خطاب القاه في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ نظم عبر تقنية التحاضرعن بعد، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات البيان أن رئيس الجمهورية "القى خطابا عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ دعا فيه إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة تعالج المخلفات السلبية لهذه الظاهرة، واضطلاع الدول المتقدمة بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها الفنية والمالية تجاه الدول النامية، وكذا الإسراع في تجسيد مقترح الجزائر لإنشاء صندوق دعم تدابير التصدي للمخلفات السلبية الناجمة عن تغير المناخ".