الجولة الـ21: فوز ساحق لشباب بلوزداد في سكيكدة (6-0) وتعادل للعميد في المدية

جرت بعد ظهر الثلاثاء مباراتان لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ، و التي تميزت بفوز ساحق لشباب بلوزداد بميدان شبيبة سكيكدة (6-0)، فيما اقتسم فريقا أولمبي المدية و مولودية الجزائر نقطتي اللقاء (1-1).

ولم ينتظر حامل لقب الموسم الماضي طويلا، ليفرض منطقه و عودته القوية في المنافسة بعد خروجه في الدور ربع النهائي من منافسة رابطة الابطال الافريقية، و يؤكد عزمه على الحفاظ على لقبه بتسجيله لسداسية كاملة منها خمسة أهداف في الشوط الأول.

وبفضل هذا الفوز العريض، قلص شباب بلوزداد الفارق عن صاحب الريادة، وفاق سطيف إلى ست نقاط في انتظار إجراء لقائه المتأخر أمام شبيبة القبائل بملعب 20 أوت بالجزائر.

أما الفريق السكيكدي فلم ينجح في تأكيد نتائجه الايجابية الأخيرة ليبقى في المركز ما قبل الأخير (19) لتتقلص حظوظه كثيرا في ضمان البقاء.

وفي المدية، اكتفى الأولمبي و العميد بنقطة التعادل (1-1) و التي لا ترضي أحدا، و خاصة المولودية التي كانت تمني نفسها بالفوز للاقتراب من كوكبة الطليعة.

وكان هداف الفريق سامي فريوي، سباقا للتسجيل (د 69)، لكن فرحته لم تدم طويلا، حيث سرعان ما عدل المحليون النتيجة بعد أربع دقائق فقط (د 73).

بعد هذه النتيجة، يبقى الأولمبي في المركز السابع بمجموع (37 نقطة) متبوعا بالمولودية (8 - 36 ن) ولكن بلقاء متأخر سيجريه امام نادي بارادو.

و ستجري الجولة ال 25 هذا الأسبوع يومي الخميس 10 و الأحد 13، تتصدرها مباراة مولودية الجزائر/شبيبة الساورة، بينما تأجلت مقابلتا شباب قسنطينة - شباب بلوزداد و نصر حسين داي - اتحاد الجزائر إلى موعد لاحق.