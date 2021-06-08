كأس الرابطة المحترفة: نجم مقرة أول متأهل للدور النهائي على حساب اتحاد الجزائر (2-1)

تأهل نجم مقرة للمباراة النهائية لكأس الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الثلاثاء على اتحاد الجزائر بنتيجة (2-1) بعد الوقت اَلإضافي، الشوط الأول (1-0)، الوقت القانوني (1-1) في الدور نصف النهائي للمنافسة جمع بينهما بملعب الإخوة بوشليق بمقرة.

و سجلت أهداف المباراة بواسطة زيواش عياش (د 40) و محمد السعيد (د 110) للنجم، و مهدي بن الدين (د90+7) للاتحاد من ضربة جزاء.

و يعد هذا التأهل هو الأول في تاريخ النجم في كل المنافسات بعد مشوار كبير أزاح خلاله،كل من شباب بلوزداد بضربات الترجيح في الدور ثمن النهائي و شبيبة الساورة في الدور ربع النهائي، وأخيرا اتحاد الجزائر اليوم.

و سيواجه نجم مقرة، في المباراة النهائية التي لم يحدد تاريخها بعد، المتأهل من لقاء "شبيبة القبائل-وداد تلمسان"، المبرمج يوم غد الاربعاء (30ر17) بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

الدور نصف النهائي: نجم مقرة - اتحاد الجزائر (2-1) بعد الوقت الإضافي الاربعاء 9 جوان (17.30): شبيبة القبائل - وداد تلمسان.