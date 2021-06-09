توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي 2021

وزعت أمس بأوبرا الجزائر الجوائز على الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي 2021" في طبعتها الـ15 .

وقد عادت المرتبة الأولى في فئة الســـينمـا والسمعي البصري إلى محمد الطاهر بوكاف من ولاية عنابةعن عمل bridage و المرتبة الاولى في صنف الفن التشكيلي الى أحمــد زرقـــــــــــــاوي من ولاية معسكر عن عمل "المحكمة" فيما فاز خالد قشار من ولاية برج بوعريريج بالمرتبة الأولى عن عمله "حبر على ورق" (رقص معاصر) في فئة الفنون الغنائية والرقص و عادت المرتبة الاولى في صنف الموسيقى الى محمد بوعلام غويني من ولاية مستغانم عن عمله cut monster ،في حين افتك مصطفى مراتية من ولاية وهران المرتبة الاولى في فئة المسرح /آداء عن مسرحية "أرلوكان" وفاز موسى براهيمي من ولاية بومرداس بالمرتبة الاولى في فئة الشعر عن قصيدة "موجة لنورس أخير" أما الجائزة الاولى في صنف الرواية فقد حازت عليها مريم يوسفي من ولاية المسيلةعن رواية "أبي الجبل".

وأكدت وزيرة الثقافة والفنون خلال افتتاحها حفل توزيع جائزة رئيس الجمهورية للمُبدعين الشباب "علي معاشي" طبعة 2021 على ضرورةِ إنشاء جوائز تحفيزيّةٍ وأخرى تقديريّةٍ، وهو المسار الذي تم الشروع فيه مضيفة أنه، سيتمّ تدارك النقصان وإنشاء جوائز تليق بمقام الثّقافة والفكر في الجزائر، سواء التقديريّة والاحتفائيّة بكبار الشّخصيّات الثّقافيّة أو التحفيزيّة للشّباب والمبدعين الجُدد.