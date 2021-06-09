الاذاعة الجزائرية تقتني 15 مركبة للنقل الجماعي من علامة مرسيدس بنز

09/06/2021 - 13:35

اقتنت الاذاعة الجزائرية هذا ، الأربعاء  15 مركبة للنقل الجماعي من علامة مرسيدس بنز مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل / sappl-mb.

وخلال حفل نظم بنادي الاذاعة عيسى مسعودي حضره مسؤولو المؤسسة وممثلو العمال ، وجه المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي الشكر بشكل خاص إلى مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني على تسهيل  الإجراءات التي سمحت بإتمام هذا العقد في ظرف قصير.

واعتبر محمد بغالي  أن تجديد وسائل النقل أمر ملح تمليه الحاجة إلى تحسين ظروف العمل لموظفي المؤسسة ضمانا  لخدمة عمومية أفضل.

واغتنم المدير العام للإذاعة الجزائرية الفرصة لتهنئة صحفيي وعمال  الاذاعة الجزائرية  الذين تجندوا لانجاح الحملة الانتخابية تحسبا لتشريعيات جوان 2021

المصدر : الاذاعة الجزائرية 

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