كوفيد19:انطلاق قافلة طبية هذا الخميس الى ولايات تيبازة وبومرداس وتيزي وزو لتعزيز عملية التلقيح

تنطلق هذا الخميس قافلة مكونة من ثلاث عيادات طبية تجوب ولايات تيبازة وبومرداس وتيزي وزو لتعزيز وتوسيع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خارج الهياكل الصحية، حسبما أفاد به هذا الاربعاء بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار تعزيز نقاط التلقيح القاعدية خارج الهياكل الصحية من أجل توسيع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا(كوفيد-19) لفائدة كل المواطنين، تنطلق هذا الخميس قافلة متكونة من ثلاث (03) عيادات طبية متنقلة ستجوب كل من ولايات بومرداس, تيبازة وتيزي وزو على أن تعمم العملية لاحقا على ولايات أخرى".

وستكون الانطلاقة من مقر الوزارة على الساعة التاسعة صباحا, على أن تمكن هذه المبادرة من "تسهيل عملية التلقيح عبر كامل التراب الوطني"، يضيف البيان.

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، قد قدم بداية الاسبوع الجاري، توجيهات إلى جميع مديري الصحة عبر ولايات الوطن من أجل تعزيز حملة التلقيح ضد جائحة كورونا وتكثيف نشاطات الاتصال والتحسيس الرامية إلى ترقية العملية وتعزيز نقاط التلقيح عبر تعبئة مواقع تكميلية أخرى خارج الهياكل الصحية، يتم تحديدها بالتعاون مع السلطات المحلية.

كما دعا المسؤول الاول عن القطاع الى ''ضرورة استعمال كافة الوسائل لتحسين ظروف استقبال المواطنين في هذه الأماكن وتسيير أي توافد لعدد كبير من الأشخاص، سيما في المراكز الحضرية الكبرى كالجزائر وقسنطينة ووهران وتيزي وزو وعنابة".