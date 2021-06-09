بوديسة:ضرورة اعتماد تسليم شهادة المطابقة لحماية وترويج المنتوجات الجزائرية للولوج للأسواق العالمية

أكد المدير العام للهئية الجزائرية للاعتماد نورالدين بوديسة هذا الأربعاء ضرورة اعتماد الجزائر على تسليم شهادة المطابقة من أجل الترويج لمنتجاتها وحمايتها وكذا ولوج الأسواق العالمية معلنا عن نصوص جديدة للتشريع التقني .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الجزائرية للاعتماد بمناسبة اليوم العالمي للتصديق المصادف للتاسع من جوان "حول أهمية مطابقة المنتوجات للمعايير المعمول بها عالميا تحسبا لاقتحام الأسواق الإفريقية والعالمية وتقوية النسيج الصناعي الوطني".

وأضاف نور الدين بوديسة أنه بدون تشريع تقني يحدد متطلبات السوق الجزائرية لا يمكن حماية منتجاتها ومحاربة المنتجات المقلدة ومنعها من دخول الأسواق المحلية.

وتمنح شهادة المطابقة وفقا لمعيار الجودة 17ألف و 65 لحماية المنتوجات ومنع دخول المنتجات المقلدة إلى الأسواق.

وفي السياق تحدث بوديسة عن استحداث شبكة متعددة القطاعات وتشجيع المتعاملين على اعتماد المنتجات الحلال قصد وقف نزيف العملة الصعبة وجعل المنتوجات الجزائرية تتمتع بالتنافسية.

وتتوفر الجزائر على أزيد من 200 مخبر معتمد من الهيئة الجزائرية للاعتماد فضلا عن 60 ستعتمد قريبا مهمتها منح شهادة المطابقة للمتعاملين والمستثمرين.