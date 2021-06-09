الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق المنطقة الوسطى والجنوبية

تصدت الدفاعات الجوية السورية أمس الثلاثاء لعدوان إسرائيلي فوق المنطقة الوسطى والجنوبية، من اتجاه الأجواء اللبنانية، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، والمرصد السوري لحقوق الإنسان .

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري سوري لم تسمه قوله إنه "في تمام الساعة الحادية عشرة و36 دقيقة من مساء اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي من فوق الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

من جانبه أكد المرصد السوري ومقره لندن اليوم أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع سورية عند منتصف ليل (الثلاثاء - الأربعاء) وذلك بعد توقف لنحو شهر، حيث دوت انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي وكتيبة للدفاع الجوي في منطقة الضمير، وفي القسم الجنوبي الغربي من محافظة حمص وسط سوريا، كما سمع أصوات انفجارات في كل من محافظتي حماة واللاذقية، نتيجة تصدي المضادات الأرضية لأهداف في أجواء المنطقة.

وأفاد المرصد السوري بأن الضربات أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في حمص حيث توجهت فرق الإنقاذ إلى المواقع المستهدفة، إضافة إلى انفجار مستودعات أسلحة في منطقة الضمير بريف دمشق الشرقي.

يذكر أن عدة مناطق في سوريا وخاصة العاصمة دمشق تعرضت لقصف متكرر خلال الأشهر الماضية، وكان آخر الاستهدافات جرى في أفريل الماضي وأعلن مصدر عسكري سوري في وقته أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".