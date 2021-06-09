الجيش الصحراوي يواصل استهداف تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة و مركزة استهدفت جحور وتخندقات القوات المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار)، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 210 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وحسب البيان فقد قصفت القوات يوم امس الثلاثاء، مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في عدد من المواقع على غرار استهداف قطاع المحبس على مستوى منطقة سبخة تنوشاد وكذا رووس اودي الظمران، الى جانب قصف منطقة فدرة التمات شمال احريشة ديرت بقطاع حوزة، ومنطقة الركيز قطاع الكلتة.

واضاف البيان ان قوات الجيش الصحراوي استهدفت ايضا منطقة اودي الزيات قطاع الفرسية و تخندقات القوات المغربية بمنطقة الجبيلات البيظ قطاع الكلتة.

ولفت بيان وزارة الدفاع الصحراوية، أن قوات الجيش الصحراوي دكت اليوم الاربعاء، تخندقات قوات الاحتلال في عدد الموقع جحور قوات الاحتلال بمنطقة لعكد قطاع المحبس.

وتستمر وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهداف قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي، يضيف ذات المصدر.(